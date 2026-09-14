"Μήπως έχω αλλεργία στη γρουσουζιά;" από τη Βίκυ Σγουρέλη

Μπορεί μια μαύρη γάτα να φέρει γρουσουζιά; Τι συμβαίνει αν κατά λάθος ανοίξεις ομπρέλα μέσα στο σπίτι; Και τι θα σου συμβεί εάν σπάσεις έναν καθρέπτη; Τι κακό θα σε βρει; Για έναν ενήλικα, όλα αυτά μπορεί να είναι απλώς προλήψεις — κάποιες γνώριμες, κάποιες όχι και τόσο — κομμάτια μιας οικογενειακής παράδοσης ή ακόμη και αιτία γέλιου. Για ένα παιδί, όμως, η βεβαιότητα ότι το περιμένουν «επτά χρόνια γρουσουζιάς» μπορεί να είναι πολύ πιο πραγματική απ’ όσο φανταζόμαστε. Στο Μήπως έχω αλλεργία στη γρουσουζιά, η Ελισάβετ μεγαλώνει σε μια οικογένεια όπου οι προλήψεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Οι μεγάλοι γύρω της φαίνεται να γνωρίζουν πολύ καλά τι φέρνει τύχη και τι γρουσουζιά. Εκείνη, όμως, βρίσκεται ακόμη σε εκείνο το υπέροχο σημείο της παιδικής ηλικίας όπου οι βεβαιότητες δεν έχουν παγιωθεί. Και γι’ αυτό αναρωτιέται. «Ισως ναι, ίσως και όχι.» Παρά τις αμφιβολίες της, όμως, στρατεύεται με την οικογένεια και την πέτρα του σκανδάλου, τον καημένο Τάσο, για να πολεμήσουν την κατάρα.