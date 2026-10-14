15 θέματα στην μεθαυριανή συνεδρίαση της ΔΕΥΑΚ

Την 4η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης και τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος - Άμμου και Μικρομάνης, πρόκειται να εγκρίνει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας μεθαύριο Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ 15 συνολικά θεμάτων, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αναμένεται:

Να παραλάβει τη μελέτη σχετικά με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κυβερνοασφάλειας και Συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS 2 και τον Νόμο 5160/2024.

Να παραλάβει την έκθεση ευρημάτων του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διερεύνηση ελλειμμάτων της αποθήκης σύμφωνα με την απόφαση 240/2023 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ.

Να εγκρίνει τη νομιμοποίηση δικηγόρου για εκπροσώπηση της ΔΕΥΑΚ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, σχετικά με προσφυγή εταιρείας και για εκπροσώπηση της εταιρείας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας σχετικά με αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 6 εργαζομένων.

Να παραλάβει την κατασκευή δεξαμενών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Καλαμάτας.

Να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αντικαταστάσεων κι επεκτάσεων δικτύων ύδρευσης σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την 1η συμπληρωματική σύμβαση μικροεπεκτάσεων και αντικαταστάσεων δικτύων ύδρευσης - χρήση 2022-2023 και τη 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μικροεπεκτάσεων δικτύου αποχέτευσης 2024.