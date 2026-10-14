Καλαμάτα: Ημερίδα για τις παθήσεις του μαστού και την πρόληψη - Ομιλήτρια η Νατάσα Παζαΐτη

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Παθήσεις του Μαστού: Νικήστε τον φόβο με τη δύναμη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Rex» στην Καλαμάτα, με αφορμή τον Ροζ Οκτώβριο, τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις παθήσεις του μαστού, αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής ιατρικής παρακολούθησης.

Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας θα είναι η Νατάσα Παζαΐτη, MD, PhD, FEBS, Γενική Χειρουργός – Ειδική Χειρουργός Μαστού, με εξειδίκευση στην Ογκολογική και Επανορθωτική Χειρουργική του Μαστού και Διευθύντρια της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Αποκατάστασης Μαστού του «Metropolitan General».

Μέσα από την ομιλία της θα αναδειχθεί η αξία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αναγνώρισης των παθήσεων του μαστού, με βασικό μήνυμα ότι η γνώση και η πρόληψη αποτελούν σημαντικά όπλα απέναντι στον φόβο και την αβεβαιότητα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα «Μεσσάνα».