Αρκαδία: 300.000 ευρώ για το δρόμο Μεγαλόπολη – Ισαρη – Βάστα

Υπογράφηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η σύμβαση για το έργο «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης και κατασκευής παράκαμψης της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολη – Ίσαρη – Βάστα», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από καθιζήσεις στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και την κατασκευή παράκαμψης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της οδικής σύνδεσης των περιοχών που εξυπηρετούνται από τον συγκεκριμένο άξονα.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των κατοίκων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας.