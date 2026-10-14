Ποιος πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της Μάνης;

Κινδυνεύει η φυσιογνωμία της Μάνης από την οικοδόμηση κατοικιών παραθεριστικού χαρακτήρα η οποία πρέπει να σταματήσει; Αν δεν οικοδομηθούν τουριστικά καταλύματα στη Μάνη στο πλαίσιο και τον χαρακτήρα της περιοχής, ποιο θα είναι το μέλλον της; Φτάνουν αυτά που υπάρχουν σήμερα για να συντηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής; Χρειάζονται νέα και ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης; Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο ισορροπίας; Και βέβαια, ποιος θα αποφασίσει για όλα αυτά; Η τοπική κοινωνία; Οι γραφειοκράτες των υπηρεσιών; Η κυβέρνηση; Οι ευαίσθητοι για το περιβάλλον και την προστασία του πολίτες; Ποιος είναι τελικά αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση;

Στην περίπτωση της Μάνης, όπως και σε κάθε περιοχή που έχει περάσει από την εποχή της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στον τουρισμό, υπάρχουν πολλά και αντικρουόμενα συμφέροντα, η σύνθεση των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η τοπική κοινωνία, αν περάσουμε στη λογική της άμεσης δημοκρατίας και του δόγματος ότι οι κάτοικοι αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου τους, είναι προφανές ότι θα θέσει ελάχιστους περιορισμούς στη δόμηση. Να χτίσουν και να πουλήσουν θέλουν οι κληρονόμοι εκτάσεων στη Μάνη, προκειμένου να ανεβάσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να επιτύχουν το μεγαλύτερο όφελος από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Η επιδίωξη είναι απολύτως θεμιτή στο πλαίσιο του οικονομικού συστήματος στο οποίο λειτουργεί η χώρα.

Μια τέτοια άναρχη και επικεντρωμένη στο προσωπικό όφελος του καθενός οικιστική ανάπτυξη προφανώς και θα επιφέρει καταστροφή της περιοχής και υποβάθμιση τελικά των περιουσιών. Κανένας δεν θέλει να αγοράσει, να χτίσει ή να κάνει διακοπές σε μια περιοχή που στερείται βασικών υποδομών και πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά προφανώς και δεν μπορούν να υπάρξουν αν χτιστούν τα πάντα χωρίς αρχές και μέτρο.

Η εξεύρεση της χρυσής τομής προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας για τον τρόπο οικοδόμησης αλλά και ανάπτυξης των κρίσιμων υποδομών. Όταν δεν έχεις νερό το καλοκαίρι, δεν μπορείς να αυξάνεις ανεξέλεγκτα τις τουριστικές κατοικίες. Όταν εξασφαλίσεις το νερό και τις υπόλοιπες απαραίτητες υποδομές, προφανώς και μπορείς να χτίσεις και να αναπτυχθείς τουριστικά, βεβαίως κρατώντας τη φυσιογνωμία της περιοχής. Δεν θα χτίσεις δηλαδή πολυκατοικίες, αλλά σπίτια ενταγμένα στον υπάρχοντα οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι τοπικές αρχές, Δήμοι και Περιφέρεια, θα πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θέλουν και πώς θα το επιτύχουν. Την ανάπτυξη της περιοχής οι τοπικοί φορείς πρέπει να τη σχεδιάζουν και να την οριοθετούν, επιδιώκοντας νομοθετικές ρυθμίσεις και κανόνες που δεν θα επιδέχονται ερμηνείες και παρανοήσεις.

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