Θανάσης Γκαϊφύλλιας: "Ατέλειωτη εκδρομή - Η ζωή, το έργο, οι στίχοι, τα κείμενα"

Κείμενα από τον Γκαϊφύλλια και για τον Γκαϊφύλλια, κείμενα από και για έναν κορυφαίο τραγουδοποιό που ακολουθεί τη δική του πολύ προσωπική αλλά και επιδραστική διαδρομή. Ο τόμος ξεκινάει με μια εκτενή αυτοβιογραφική αφήγηση του καλλιτέχνη στη ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Διάκου. Επίσης, περιλαμβάνεται πληθώρα σημειωμάτων του ίδιου του Θανάση Γκαϊφύλλια όπου αποκαλύπτονται ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής και της καριέρας του, καθώς και ο πάντα αντισυμβατικός στοχασμός του. Ο αναγνώστης θα βρει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των στίχων του τραγουδοποιού αλλά και λιγότερο αναμενόμενο υλικό, όπως ένα σενάριό του για παράσταση… Καραγκιόζη. Υπό την υψηλή εποπτεία του ίδιου του Γκαϊφύλλια, ο τόμος αποτελεί μια απαραίτητη προσθήκη στη βιβλιοθήκη κάθε φίλης και κάθε φίλου του ελληνικού τραγουδιού.