"Ο πιο ροκ παππούς" του Βαγγέλη Ηλιόπουλου

Ο παππούς της ιστορίας μας είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια και ενδιαφέροντα. Τρέχει, κάνει ποδήλατο, κολυμπά, παίζει κιθάρα σε ροκ συγκρότημα, συμμετέχει σε θεατρική ομάδα, ζωγραφίζει και ασχολείται με τον κήπο του. Η ζωή του είναι γεμάτη δραστηριότητες, φίλους και δημιουργία. Όταν, όμως, μαθαίνει ότι η κόρη του πρόκειται να γίνει μητέρα, συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να γίνει παππούς. Η σκέψη αυτή τον αναστατώνει. Αναρωτιέται αν είναι πλέον πολύ μεγάλος και εγκαταλείπει όλα όσα αγαπά, σαν να πιστεύει ότι ο νέος του ρόλος δεν συμβαδίζει με την προηγούμενη ζωή του. Η γέννηση του εγγονιού του αλλάζει τα πάντα. Κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά του, ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται πως έχει πολλά να προσφέρει. Αποφασίζει, λοιπόν, να γίνει ο πιο ροκ παππούς, μοιράζοντας με το εγγόνι του τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αγάπες και τις περιπέτειές του. Μέσα από τις κοινές τους εξορμήσεις στη φύση, τη μουσική, το θέατρο και τη ζωγραφική, ο παππούς δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις στο παιδί, αλλά του προσφέρει πολύτιμα εφόδια για τη ζωή. Παράλληλα, ανακαλύπτει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στη χαρά, στη δημιουργικότητα και στην ανανέωση. Όταν γίνεσαι παππούς, η ζωή δεν σταματά. Ξεκινά ξανά!