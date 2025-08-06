Συνεχίζονται με επιτυχία ο “Πολιτιστικός Αύγουστος” στο Διαβολίτσι

Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Αυγούστου» στο Ανοιχτό Θέατρο Διαβολιτσίου «Σταθία Κωνσταντακοπούλου».

Την Κυριακή παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Το όνειρο των σκιάχτρων» του Ευγένιου Τριβιζά, από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.

Μικροί και μεγάλοι ενθουσιάστηκαν από την ερμηνεία των νεαρών ηθοποιών, ενώ στο τέλος συμμετείχαν και οι θεατές, δημιουργώντας μια μοναδική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Ολες οι εκδηλώσεις οργανώνονται από την Οργανωτική Ομάδα Εκδηλώσεων Διαβολιτσίου, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Διαβολιτσίου, τον Σύνδεσμο Εν Αθήναις Διαβολιτσαίων και τον Αθλητικό Ομιλο Διαβολιτσίου. Το φετινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη, με τη χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Ακολουθεί βραδιά λόγου και μουσικής. Μεσσήνιοι (και όχι μόνο) λογοτέχνες διαβάζουν τα έργα τους, την Παρασκευή, στις 9.15 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.