Εκθεση φωτογραφίας στη Μεθώνη: «Οι Δρόμοι της Ελιάς στους Δρόμους του Μεταξιού»

Η έναρξη σηματοδοτήθηκε από τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Οι Δρόμοι της Ελιάς στους Δρόμους του Μεταξιού», σε επιμέλεια του Βαγγέλη Νικολάου (Galerie A49, Καλαμάτα), στον εσωτερικό χώρο του ιστορικού κτηρίου «Συγγρού», υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Την ίδια βραδιά πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην παλαιότερη διαδρομή του 2008 αλλά και στη νέα διεθνή πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς στη Μαύρη Θάλασσα» (2026). Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ενώ μίλησαν ο Διονύσης Ψαλίδας, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας και αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης, Ιωάννα Ραβάνη, Διευθύντρια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, Francesca Maimone, συντονίστρια του έργου NEXT ROUTES και ο Γιώργος Καραμπάτος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», ο οποίος παρουσίασε την ιστορική διαδρομή του 2008 που ξεκίνησε από την Πύλο και διήνυσε 17.000 χλμ. έως την Κεντρική Ασία, αναδεικνύοντας το μήνυμα του διαπολιτισμικού διαλόγου – θεματική της φωτογραφικής έκθεσης. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης με διαλέξεις, ημερίδες και ένα διήμερο αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη. Παράλληλα, κάθε Κυριακή του Αυγούστου στις 9 μ.μ., θα προβάλλονται επιλεγμένες ταινίες διεθνούς κινηματογράφου στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου «Συγγρού», σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Η έκθεση φωτογραφίας θα παραμείνει ανοιχτή καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Τρίτης), 7 μ.μ. –10 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.