Αύριο το πρώτο Pamisos River Fest – Traditional Edition στον Πολυχώρο ΑΣΟ Παμίσου στον Αρι

Την οργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ελπίδα Αριος με την υποστήριξη τοπικών συλλόγων και εθελοντών. Εχει ως στόχο την ανάδειξη της παράδοσης της Μεσσηνίας, μέσα στο φυσικό της περιβάλλον, δίπλα στα ήρεμα νερά του ποταμού Παμίσου.

Μιλώντας στην «Ε» λίγο πριν την εκδήλωση, οι διοργανωτές τονίζουν πως το φεστιβάλ υπηρετεί διττό σκοπό: αφενός, να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της περιοχής μέσα από μια γιορτή πολιτισμού και συλλογικής δημιουργίας· αφετέρου, να ενισχύσει την τοπική κοινότητα, προβάλλοντας έναν βιώσιμο και ανθρώπινο τρόπο ζωής. Οπως αναφέρουν, τα έσοδα θα διατεθούν για τη βελτίωση και τον εξοπλισμό του χώρου δραστηριοτήτων των παιδιών του συλλόγου, που ζουν μακριά από τον αστικό ιστό και χρειάζονται στήριξη. Διατίθεται κουπόνι οικονομικής ενίσχυσης για τον σύλλογο, αξίας 12 ευρώ.

«Το φεστιβάλ δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό γεγονός», εξηγούν, «αλλά μια ευκαιρία να ξανασυνδεθούμε με τη φύση, τον τόπο μας και μεταξύ μας. Είναι μια πράξη αγάπης προς τη γη μας, τη φύση και τους ανθρώπους μας». Παράλληλα, επισημαίνουν πως η παράδοση και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι παρωχημένο, αλλά ζωντανά στοιχεία που μας ενώνουν και μας δίνουν ταυτότητα.

Οσον αφορά το μέλλον του φεστιβάλ, το όραμα είναι να εξελιχθεί σε μια τριήμερη διοργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας, ικανή να φιλοξενεί πολιτιστικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Ηδη, μάλιστα, έχουν καταγραφεί αρκετές δηλώσεις συμμετοχής. Σημειώνουν: «Το όραμά μας για το Pamisos River Fest δεν περιορίζεται στη φετινή διοργάνωση. Τη βλέπουμε ως το θεμέλιο για κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συμμετοχή μουσικών σχημάτων με πιο σύγχρονους ήχους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να γεφυρωθεί το χάσμα των γενεών και να επανασυνδεθούν οι νέοι με την πολιτιστική τους ταυτότητα.

«Μέσα από το Pamisos River Fest θέλουμε να δείξουμε πως η επαφή με τον τόπο, τη φύση, τη μουσική και τις ρίζες μας μπορεί να γίνει πηγή χαράς, δημιουργίας και συνύπαρξης. Σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε την αξία της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της φροντίδας», υπογραμμίζουν. Και συμπληρώνουν: «Επιθυμία μας είναι ο κόσμος να φύγει από το φεστιβάλ με την αίσθηση ότι συμμετείχε σε κάτι αυθεντικό, ανθρώπινο και ουσιαστικό. Μια γιορτή που δεν απευθύνεται μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν και το μέλλον μας. Γιατί πολιτισμός είναι και ο τρόπος που ζούμε σήμερα, πώς σεβόμαστε τη γη που μας φιλοξενεί και πώς χτίζουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο».

Τέλος, σχετικά με την υποστήριξη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και άλλους φορείς και συλλόγους, τονίζουν πως: «Η υποστήριξη είναι καθοριστικής σημασίας. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τους φορείς δεν είναι μόνο οικονομική ή υλικοτεχνική· είναι και ηθική. Είναι απαραίτητο να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια, αλλά έχουμε συνοδοιπόρους που μοιράζονται το ίδιο όραμα: να αναδείξουμε την περιοχή μας μέσα από τον πολιτισμό, τη μουσική, την οικολογία και τη δημιουργία».

Στο πρώτο Pamisos River Fest – Traditional Edition συμμετέχουν χορευτικές ομάδες από τη Μεσσηνία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα θα εμφανιστούν οι εξής ομάδες: Fame Dance Academy (Κωνσταντινούπολη & Κύπρος), Χορευτική Ομάδα Αριος (Μεσσηνία), Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας (Μικρά Ασία), Χορευτικός Ομιλος «Λεύκιππος» (Κρήτη), Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες» (Νησιά Κυκλάδων), Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρους (Ανατολική Ρωμυλία). Επίσης, το παραδοσιακό μουσικό σχήμα «Αντίκρυ» έρχεται να «ανάψει» τη σκηνή του φεστιβάλ με έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική ύπαιθρο, που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και τη ζωντάνια.

Η σύνθεση του σχήματος περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο εμπνευσμένους δεξιοτέχνες: Σάκης Νάνος (τρομπέτα, λαούτο). Παντελής Σολάκης (κλαρίνο, καβάλι), Βασίλης Μητκούδης (ακορντεόν, φωνή). Θοδωρής Ουζονίδης (κρουστά), Γιάννης Μπούρας (γκάιντα, τσαμπούνα, τρομπέτα), Παντελής Αγκιστριώτης (βιολί, θρακιώτικη λύρα) Με έναν ήχο που μπλέκει την τρομπέτα με τη λύρα και τη γκάιντα με το τραγούδι, οι «Αντίκρυ» υπόσχονται ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι από τον Μοριά μέχρι τη Θράκη.

Η ενέργειά τους στη σκηνή, η επικοινωνία με το κοινό και η αγάπη για την παράδοση τους καθιστούν μοναδικούς. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Pamisos River Fest – Traditional Edition, θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις, έκθεση παραδοσιακών ενδυμασιών, έκθεση παραδοσιακών εργαλείων και προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς, καθώς και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, όπως ζωγραφική, χειροτεχνίες και το “μαντήλι φεστιβαλικό”.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να μεταβούν στον Αρι, θα πραγματοποιούνται συχνά δρομολόγια των ΚΤΕΛ με αναχωρήσεις από Καλαμάτα στις 6.30 μ.μ., 8 μ.μ. και 9.30 μ.μ., και επιστροφές από Αρι στις 10.15 μ.μ., 1 π.μ. και 2 π.μ.

Το Pamisos River Fest συνδυάζει μουσική, παράδοση, δημιουργική απασχόληση και προώθηση των τοπικών προϊόντων – μια ολοκληρωμένη γιορτή για ολόκληρη την οικογένεια, με φόντο τον ποταμό Πάμισο και πρωταγωνίστρια την ίδια την παράδοση.

