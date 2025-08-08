Η Γιώτα Νέγκα στην Βαμβακού

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival με την αποκλειστική δωρεά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στις πλαγιές του Πάρνωνα, εκεί όπου η φύση ξέρει να σωπαίνει με νόημα και ο ουρανός χαμηλώνει για να ακούσει, η Γιώτα Νέγκα έρχεται για να μας θυμίσει ότι «τελικά έτσι είναι να ζεις, με πληγές που δεν έκλεισαν, να χαμογελάς»! Η αγαπημένη ερμηνεύτρια με τη φωνή που μιλάει απευθείας στην ψυχή, ανεβαίνει στη σκηνή του Σχολείου της Βαμβακούς για μία μοναδική βραδιά γεμάτη τραγούδια, πάθος και συγκίνηση.

Η Γιώτα Νέγκα είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Δωρική και ουσιαστική, με συναισθηματικό βάθος και αυθεντική παρουσία, προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μνήμη, αλήθεια και λαϊκή ψυχή. Με βαθιά και εσωτερική φωνή, αλλά και χροιά που σε μαγεύει, συνομιλεί με το κοινό, τραγουδά ιστορίες, ξυπνά συναισθήματα και μας θυμίζει ποιοι είμαστε. Από τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας (Καραμουρατίδης, Καλαντζόπουλος, Μωραΐτης κ.ά.) έως δημιουργίες που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο, κάθε της ερμηνεία γίνεται προσωπική εξομολόγηση και συλλογική εμπειρία. Με το χαμόγελο, τη γενναιόδωρη παρουσία και τη χαρακτηριστική «μαγκιά» που συνοδεύει την ευαισθησία της, παρουσιάζει μία live εμφάνιση γεμάτη καλαισθησία και μελωδίες που δεν ξεχνιούνται, αλλά φωλιάζουν μέσα μας.

Περισσότερες πληροφορίες στo https://www.vamvakourevival.org/event/synavlia-giota-negka/