Φεστιβάλ δημοτικών χορών έγινε στο Σιδηρόκαστρο

Περιελάμβανε χορούς από όλη την Ελλάδα από τους συλλόγους: Ξενία Καλαμάτας, Πολιτιστικό Σύλλογο Σωτηριάνικα Δ. Μάνης, Εν Χορώ Καλαμάτας και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσσηνίας που παρουσίασαν την παράδοση και την ομορφιά της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της ΤΚ Σιδηροκάστρου Θανάσης Κυριαζής τόνισε πως ο χορός εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου που μιλάει μέσα από την ευγενή άμιλλα με μια ομάδα πέρα από διαφορές και συγκρίσεις καταλήγοντας ότι το φεστιβάλ αυτό έγινε πλέον θεσμός και έχει μπει στις καρδιές όλων των Σιδηροκαστριτών. Μετά το τέλος των χορών προσφέρθηκε ένα πλούσιο παραδοσιακό φίλεμα.

Την εκδήλωση διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο ο Εξωραϊστικός Λαογραφικός Σύλλογος Δημοσθένης Κάκκαβας υπό την Αιγίδα της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου έχοντας την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεγάλου χορηγού Σιδηροκαστρίτη Βένου Κάκκαβα.





