«Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός» στις 26 Αυγούστου στην Καλαμάτα

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, θα γνωρίσουν στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους τους, τον μοναδικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα «Ο μαγικός αυλός» σε ένα μουσικό παραμύθι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού συνθέτη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο βασιλιάς της μέρας και η βασίλισσα της νύχτας, κάποτε αγαπήθηκαν τρελά και αποφάσισαν να ενωθούν. Όμως η αγάπη τους αυτή κράτησε πολύ λίγο. Εκείνη ήταν φτιαγμένη από ψέματα και κακία, εκείνος από αλήθεια και καλοσύνη. Εκείνη ήθελε να εξουσιάζει με το σκοτάδι, εκείνος ήθελε να βασιλεύει με το φως. Πώς να ταιριάξουνε λοιπόν; Χώρισαν, και η μεγάλη αγάπη τους έγινε αμέσως έχθρα.

Μετά από 9 μήνες η σκοτεινή βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα όμορφο κοριτσάκι, την Παμίνα, στην οποία ποτέ δεν είπε ποιος είναι ο πατέρας της. Το ‘μαθε ο βασιλιάς της μέρας και σκοτείνιασε. Ήθελε να την πάρει κοντά του. Φοβόταν μήπως ζώντας δίπλα στην μητέρα της έπαιρνε από τον χαρακτήρα της. Έτσι μια μέρα την έκλεψε κρυφά και έβαλε να την φυλάνε σ’ έναν όμορφο πύργο. Θύμωσε τότε η βασίλισσα της νύχτας. Μαύρισε ακόμα περισσότερο τον ουρανό της, έσβησε τ’ αστέρια της. Έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο να πάρει πίσω την κόρη της. Άρχισε λοιπόν να αναζητεί ένα παλικάρι. Ένα παλικάρι που θα μπορούσε να την βοηθήσει. Το βρήκε στο πρόσωπο του πρίγκιπα Ταμίνο, αλλά και του Παπαγκένο.

Ο πρίγκιπας Ταμίνο -σύμβολο της αρετής και της αγάπης, βρίσκει στο πρόσωπο της Παμίνας το ιδανικό ταίρι. Όμως το ζευγάρι θα περάσει από πολλές δοκιμασίες. Με όπλο την αγάπη, οι ήρωές μας θα νικήσουν και θα ενωθούν για πάντα. Μαζί τους ο Παπαγκένο, ένας χαριτωμένος παραμυθένιος ήρωας που με τις σκανδαλιές του θα χαρίσει στα παιδιά στιγμές χαράς και γέλιου. Το έργο τελειώνοντας βρίσκει τους δυο εχθρούς, βασίλισσα της νύχτας και βασιλιά της μέρας, ενωμένους. Το καλό θα νικήσει το κακό και θα απλωθεί σ’ όλη τη γη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή. Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή. Κίνηση – Χορογραφία – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας. Μουσική επεξεργασία-Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας. Στίχοι – Μουσική επιλογή: Ανδρέας Κουλουμπής. Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα. Ζωγραφική σκηνικών-κατασκευών: Γιάννης Σπανόπουλος. Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Τσουρουνάκης. Βοηθός Ενδυματολόγου: Μελίνα Μαβίδου. Διεύθυνση παραγωγής – Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Δελαγραμμάτικας Άρης, Καμακάρη Μαρία, Κορρές Στέφανος, Κουλουμπή Χριστίνα, Κύρτσος Νίκος, Μαβίδου Μελίνα, Πικιώνη Ινώ, Σκένδρου Αλεξάνδρα, Τσαλίκης Βασίλης. 3 πνεύματα (φωνές): Άννα – Μαρία Μπλάθρα, Βερόνικα Sandberg, Ασημίνα Τσίγκα. Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/o-magikos-avlos-paidiki-skini-karmen-rouggeri/ Πληροφορίες: www.karmenrouggeri.gr