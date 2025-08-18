Πλήθος κόσμου στην Γιορτή Αγκινάρας στη Μικρομάνη

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος της Κοινότητας, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το τοπικό και φημισμένο προϊόν, μαγειρεμένο με πολλούς τρόπους και να ψυχαγωγηθούν.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για έναν πολύ σημαντικό θεσμό για την περιοχή, εκθειάζοντας τον ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων, όπως αυτού της Τοπικής Κοινότητας. Η ίδιος στάθηκε στις θεραπευτικές ιδιότητες της αγκινάρας, σημειώνοντας πως ο Δήμος είναι κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς μέσα από τις δράσεις τους υπηρετούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.