eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025 19:15

Πλήθος κόσμου στην Γιορτή Αγκινάρας στη Μικρομάνη

Γράφτηκε από την

Πλήθος κόσμου στην Γιορτή Αγκινάρας στη Μικρομάνη

Premium Strom

Πλήθος κόσμου συμμετείχε τo Σάββατο 16 Αυγούστου στη Γιορτή Αγκινάρας στη Μικρομάνη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος της Κοινότητας, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας. 

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το τοπικό και φημισμένο προϊόν, μαγειρεμένο με πολλούς τρόπους και να ψυχαγωγηθούν.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για έναν πολύ σημαντικό θεσμό για την περιοχή, εκθειάζοντας τον ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων, όπως αυτού της Τοπικής Κοινότητας. Η ίδιος στάθηκε στις θεραπευτικές ιδιότητες της αγκινάρας, σημειώνοντας πως ο Δήμος είναι κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς μέσα από τις δράσεις τους υπηρετούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις