“Η μητέρα του σκύλου” σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε στο θέατρο "Ακροπόλ", το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι «Η μητέρα του σκύλου» -το οποίο συγκαταλέγεται στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του- θα ανέβει σήμερα στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Η Ραραού, με λόγο παραληρηματικό σχεδόν και αναπάντεχα χιουμοριστικό, μια ψυχή τραυματισμένη με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της, ακροβατώντας πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Μέσα από το πρίσμα της μοναδικής αυτής ηρωίδας, το κοινό παρακολουθεί τη δραματική, αλλά και γεμάτη ευτράπελα, ζωή της (από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση) όπως περνά μέσα από το παραμορφωτικό της φίλτρο.

Η Ραραού, η θεατρίνα, θα ανέβει στο πάλκο της φαντασίας της, με την επιθυμία να λάμψει επιτέλους σαν πραγματική πρωταγωνίστρια, να ζήσει την προσωπική της καταξίωση και αναγέννηση. Η παράσταση ταξιδεύει τους θεατές σε ένα κόσμο γεμάτο από απρόσμενες, αλλά και εξαιρετικά ανθρώπινες στιγμές. Στη «Μητέρα του σκύλου», η Ραραού, μέσα από τον ιδιότυπο προσωπικό της λόγο, ζωντανεύει στιγμές από τη διαδρομή του βίου της. Γύρω της, ένας πολύχρωμος δυναμικός και αεικίνητος θίασος «φαντασμάτων» φέρνει με τρόπο μαγικό στο φως πρόσωπα της καθημερινότητας, που χαράχτηκαν στην ψυχή της, για να προσφέρει στο κοινό συγκίνηση και γέλιο. Το κρυμμένο τραύμα που έχει σημαδέψει τη ζωή της μετουσιώνεται, μέσα από μουσικές, χορογραφίες και εικόνες, σε κάτι φωτεινό και αισιόδοξο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή: Υρώ Μανέ - Κατερίνα Γιαννάκου. Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης. Μουσική - τραγούδια: Σταμάτης Κραουνάκης. Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου. Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά. Επιμέλεια κίνησης - χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου. Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Video promo – Αφίσα: Θωμάς Παλυβός. Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου. Βοηθός σκηνογράφου: Χριστίνα Οικονόμου. Βοηθός ενδυματολόγου: Εύα Κουρελιά. Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Μπιμπίλας, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Τάνια Τρύπη, Νίκος Ορφανός, Μαριαλένα Ροζάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου, Στράτος Νταλαμάγκος, Γιώργης Παρταλίδης. Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου, Γιάννης Αλαγιάννης. Προβολή – Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Υρώ Μανέ. Οργάνωση παραγωγής: Αγνή Μοίρα, Χρυσαντίνα Κούλουμπου, Χαρά Μητσοπούλου. Παραγωγή: Arise Entertainment & More - ARTINFO.

