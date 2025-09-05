Από σήμερα η 14η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας στον Ταΰγετο

Το Meeting μοτοσυκλέτας μεταφέρεται από τη Λάστα Αρκαδίας που γινόταν εδώ και 13 χρόνια στα όρια του δήμου Καλαμάτας, μέσα από ένα τριήμερο event το οποίο θα προσελκύσει πλήθος φίλων της μοτοσυκλέτας, στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεσσηνίας – Μοτοανεξαρτητοι η οποία διοργανώνει τη συνάντηση: «με την ευγενική παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο Καλαμάτας, η μεγάλη μας παρέα θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει βουνό, δροσιά και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Η παράδοση συνεχίζεται… και φέτος σας περιμένουμε όλους για να τη ζήσουμε παρέα, με ακόμα περισσότερες εμπειρίες, χαμόγελα και αναμνήσεις πάνω στη μοτοσυκλέτα. Σε περιμένει ένα τριήμερο εμπειρίας: Περισσότεροι από 300+ αναβάτες από όλη την Ελλάδα, Μουσική, παρέες και διασκέδαση κάτω από τον έναστρο ουρανό, Παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, Κατασκήνωση στη φύση στον Ταΰγετο, Δραστηριότητες, μοτο-εκδρομές και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Η γιορτή μας δεν είναι απλώς μια συνάντηση· είναι ένα ταξίδι φιλίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τη μοτοσυκλέτα. Εδώ, οι αναβάτες μοιράζονται ιστορίες, ανταλλάσσουν εμπειρίες και γίνονται όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Αν αγαπάς τη μοτοσυκλέτα, την περιπέτεια και την παρέα, αυτό είναι το event που δεν πρέπει να χάσεις».