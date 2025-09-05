Διεθνής έκθεση μορφολογίας σκύλων στην Καλαμάτα (βίντεο)

Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Μεσσηνίας προσκαλεί στο διεθνές διήμερο CACIB Night Dog Show, το οποίο θα λάβει χώρα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα συναντηθούν, εκθέτες, ιδιοκτήτες και φίλοι του σκύλου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση περιλαμβάνει 3xCAC και 2xCACIB εκθέσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διακριθούν. Κριτές θα είναι οι: Jasna Matejcic, Anna Albrigo, Eytan Hendel, Δημήτρης Λιμπερίδης.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, ο γραμματέας του Κυνοφιλικού Ομίλου Θεοδόσης Παπανδρέου ενημέρωσε πως κατά τη διάρκεια του διημέρου το κοινό θα δει περίπου 500 σκυλιά, εκ των οποίων αρκετά από το εξωτερικό, όπως το σπάνιο δείγμα «Λάικα», μία από τις φυλές ρωσικών κυνηγόσκυλων. Ο ίδιος ενημέρωσε πως έχουν φτάσει από τις προηγούμενες μέρες και κάνουν τις διακοπές τους στην Καλαμάτα εκθέτες από την Πολωνία, την Λιθουανία, και την Φιλανδία, προτρέποντας τους θεατές να μην έρθουν με τους σκύλους τους στο χώρο, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Ο Θεοδόσης Παπανδρέου υπογράμμισε πως η έκθεση πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχει ξεφύγει από τα όρια της Ευρώπης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.