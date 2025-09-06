Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Filiatra Agro Vision 2025» - Με νέες τεχνολογίες, πρακτικές και προϊόντα από πλήθος εταιρειών

Πλήθος εκθετών από επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα βρίσκονται στα Φιλιατρά, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, πρακτικές και προϊόντα. Η έκθεση πραγματοποιείται στον προαύλειο χώρο του Γυμνασίου - Λυκείου Φιλιατρών, όπου πέρα από τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες θα γίνουν και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και ομιλίες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από ερευνητές στον αγροτικό τομέα. Θα λειτουργήσει μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο αγιασμός έγινε από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ευχόμενος καλή επιτυχία στη διοργάνωση επεσήμανε ότι πραγματοποιείται σε μια περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας και τον σημαντικό ρόλο της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στο να είναι η περιοχή πρωτοπόρος. Ακολούθησε ξενάγηση στον χώρο της έκθεσης και επίσκεψη στα περίπτερα.

Στη συνέχεια στο αμφιθέατρο του Λυκείου χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Αναστασόπουλος, ο γενικός διευθυντής ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Γεώργιος Μπουραζάνης, ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Βασίλης Αθανασόπουλος και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Φιλιατρών Νίκος Στριμπάκος, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές για τη σημαντική αυτή έκθεση τονίζοντας ότι η περιοχή των Φιλιατρών και της Τριφυλίας έχει καταφέρει να είναι στην πρωτοπορία της αγροτικής παραγωγής. Όπως τονίστηκε, σε αυτό σημαντικός είναι ο ρόλος και η παρουσία του διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλου, τον οποίο στη συνέχεια τίμησαν εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής και του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών αποδίδοντάς του τιμητική πλακέτα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεωνίδας Ράλλης. Ο κ. Ράλλης επεσήμανε το πολύ σημαντικό του έργο, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συμμετέχουν στην έκθεση και όσους την στηρίζουν. Από την οργανωτική επιτροπή η Ιωάννα Δημητρακοπούλου αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική προσφορά του κ. Παρασκευόπουλου στην περιοχή της Τριφυλίας, ο οποίος έχει στηρίξει τους παραγωγούς, τις καλλιέργειες, αλλά και τις σύγχρονες πρακτικές, φέρνοντας την περιοχή στην πρωτοπορία.

Συγκινημένος ο κ. Παρασκευόπουλος παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα σημείωσε πως όλα αυτά τα χρόνια κάνει αυτό που αγαπά και για την περιοχή που αγαπά. «Ό,τι έχει γίνει στην περιοχή οφείλεται πρωτίστως στους δυναμικούς παραγωγούς της, στους γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τέλος στην υπηρεσία. Ξεκινήσαμε με 660 στρέμματα θερμοκήπια τύπου τολ και σήμερα στην περιοχή υπάρχουν 3.500 στρέμματα με σύγχρονα θερμοκήπια, ενώ παράγονται 150.000 τόνοι κηπευτικών, όπου το 30% εξάγονται» τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως πάντα θα είναι στο πλευρό των αγροτών.

Κ.Μπ.