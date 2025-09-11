Διεθνής φωτογραφική συνάντηση στην Καλαμάτα από 20 έως 28 Σεπτεμβρίου

Η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Χορού, με καλλιτεχνικό διευθυντή το Γιώργο Αρβανίτη, πολυβραβευμένο κινηματογραφιστή και συνεργάτη του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Συνάντηση περιλαμβάνει δεκαεπτά ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαλέξεις, εργαστήρια (workshops), καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Παράλληλα, θα υπάρχει διαγωνιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας.

Ακόμα, θα παρευρεθεί ως επίσημος καλεσμένος της διοργάνωσης, ο Γάλλος ηθοποιός-σκηνοθέτης-φωτογράφος Jean-Marc Barr. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εκθέσεις φωτογραφίας: 1. Έκθεση του Γιώργου Αρβανίτη (Το Βλέμμα), 2. Έκθεση του Jean-Marc Barr (Πορτρέτα) (Γαλλία), 3. Έκθεση του Bernard Martin (Bal à Salin 1959) (Γαλλία), 4. Έκθεση τη Adasa Photography Club – (Τοπία της Αιγύπτου) (Aίγυπτος), 5. Έκθεση του Peter Eastland, (Sicilian Fishermen) (Αγγλία), 6. Έκθεση της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας – ΕΦΕ (ελεύθερο), 7. Έκθεση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Σπιζαετός), 8. Έκθεση του Βασίλη Μακρή, (Αναχωρήσεις), 9. Έκθεση του Λουκά Βασιλικού, (Six Degrees of separation), 10. Έκθεση του Νίκου Πεκρίδη, (Αψίδες Αγάπης-Μια οικουμενική γλώσσα), 11. Έκθεση του Μάριου Λώλου, (Προσφυγόπουλα), 12. Έκθεση της Βασιλικής Ηλιοπούλου, (Οι Φίλοι μου), 13. Έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας – ΦΟΚΑΛ (Όσο έχω εσένα), 14. Έκθεση της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης (Ανθρώπινες Παρουσίες), 15. Έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας Σπάρτης – ΛΕΦΩΣ (Ροές), 16. Έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου (Εργοστάσιο Κλωστουφαντουργίας Ζησιμάτος), 17. Έκθεση μαθητών Λυκείων ν. Μεσσηνίας, Διαγωνιστικό (Φως και Σκιές).

Η οργανωτική επιμέλεια των εκδηλώσεων ανήκει στη Φ.Ο.ΚΑΛ., με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ 3 και η ΕΡΤ Καλαμάτας. Την υλοποίηση της ψ Καλαμάτας στήριξαν διάφοροι φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή έναρξης.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Σύγχρονη φωτογραφία και οι προκλήσεις της Τέχνης και της Τεχνολογίας» με τη συμμετοχή των Γιώργου Αρβανίτη, Jean-Marc Barr, Λουκά Βασιλικού, Βασίλη Μακρή και Μάριου Λόλιου.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Ομιλία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Αρβανίτη. Ομιλία του επίσημου καλεσμένου Jean-Marc Barr.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Βασίλη Μακρή, «Φωτογραφία σκηνής – Τιμώντας τον Γιώργο Αρβανίτη».

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Προβολή ταινίας: «Το Αλάτι της Γης» σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Γιάννη Λάριου, «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο εμβληματικός αετός της Μεσογείου»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική φωτογραφία».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο» με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή απονομής βραβείων, φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας, "Φως και σκιές". Μουσική συναυλία με την μαθητική μπάντα «Surf in black». Τελετή λήξης.

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας - Φ.Ο.ΚΑΛ είναι Σύλλογος που συστάθηκε το 2017 με μέλη ερασιτέχνες φωτογράφους που αγαπούν τη φωτογραφική τέχνη. Σκοπός της Φ.Ο.ΚΑΛ είναι να προάγει την τέχνη της φωτογραφίας στην πόλη της Καλαμάτας κι ευρύτερα στην περιοχή της Μεσσηνίας και να ενθαρρύνει τα μέλη της να εξελιχθούν μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, τεχνικών και εμπειριών. Για αυτό διοργανώνει εκπαιδευτικές συναντήσεις και μαθήματα φωτογραφίας, εκθέσεις, σεμινάρια και φωτογραφικές εκδρομές, βοηθώντας τα μέλη της να κατανοήσουν τόσο την τεχνική όσο και την αισθητική πλευρά της εικόνας. Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον την καλλιτεχνική έκφραση μέσω της τέχνης της φωτογραφίας αλλά και τη στήριξη και συμμετοχή σε πολιτιστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις φορέων και σωματείων, που αποσκοπούν με τη σειρά τους στην καλλιτεχνική έκφραση, στην ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και στη συμπερίληψη. Οι συναντήσεις της Φ.Ο.ΚΑΛ πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, όλο τον χρόνο, εκτός Αυγούστου, στην έδρα που διατηρεί στο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας.