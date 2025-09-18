Επετειακή εκδήλωση για την Αλωση της Τριπολιτσάς

Εκδήλωση με τίτλο «…θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία…», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας & Κυνουρίας, τον Δήμο Τρίπολης και την Αρκαδική Εκκλησιαστική Χορωδία, με αφορμή τη συμπλήρωση 204 χρόνων από την Αλωση της Τριπολιτσάς.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας Επιφάνιος θα αναπτύξει το θέμα «Αλωσις», ενώ στο δεύτερο μέρος η Αρκαδική Εκκλησιαστική Χορωδία θα παρουσιάσει εκκλησιαστικούς ύμνους, έντεχνα τραγούδια και παραδοσιακά πατριωτικά άσματα.