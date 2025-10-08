Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Συμπόσιο Αγουρέλαιου και Λαδοκομμάτας, το οποίο διοργανώθηκε το στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς.

Η εκδήλωση, που τείνει να γίνει θεσμός, ανέδειξε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μοναδική ποιότητα του τοπικού αγουρέλαιου και την πλούσια γαστρονομική παράδοση της περιοχής, με κεντρικό στοιχείο τη λαδοκομμάτα, έναν παραδοσιακό λακωνικό μεζέ.

Στο Συμπόσιο παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου Παναγιώτης Τζινάκος, και ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γεώργιος Μπουραζάνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών. Αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι νέες μέθοδοι για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιόκαρπου και της θρέψης των φυτών, καθώς και η κρίσιμη σημασία της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις τοπικές καλλιέργειες.

Μήνυμα Συνέχειας και Καινοτομίας

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κ. Βερούτης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού για την πρόσκληση και εξήρε την καινοτόμο προσπάθεια που καταβάλλεται προς όφελος των παραγωγών. Τόνισε, επίσης, τον σεβασμό που επιδεικνύεται στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία του Συνεταιρισμού στο παρελθόν.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων, έκθεση μηχανημάτων, προσφορά γλυκισμάτων και πρόγραμμα ρεμπέτικης μουσικής. Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων, του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Νέων «Ο Ταΰγετος», του Συλλόγου Γυναικών και με τη στήριξη της τοπικής κοινότητας.