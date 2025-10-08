eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Ομιλία του Αρ. Σάμιτα για νέες τεχνολογίες

Καλαμάτα: Ομιλία του Αρ. Σάμιτα για νέες τεχνολογίες

Ομιλία με τίτλο «Από την Οικονομία στην Ισχύ: Η Γεωπολιτική των Νέων Τεχνολογιών» του Αντιπρύτανη Δρ. Αριστείδη Σάμιτα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Lions Kalamata Nestor, η ομιλία θα αναδείξει το ότι οι νέες τεχνολογίες -από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά νομίσματα έως την κυβερνοασφάλεια και την πράσινη ενέργεια- μετατρέπονται σε κεντρικά πεδία γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. «Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες δυνάμεις επενδύουν στρατηγικά στην τεχνολογία ως εργαλείο οικονομικής και πολιτικής ισχύος, ενώ η Ευρώπη αναζητά ισορροπία ανάμεσα στη ρύθμιση και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, με τη γεωστρατηγική της θέση και τις αναδυόμενες δυνατότητές της, μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο ενέργειας, τεχνολογίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή» τονίζεται.

