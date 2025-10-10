Κακλαμάνης και Γεωργιάδης σήμερα στην Καλαμάτα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων

Η κεντρική εορταστική εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, για την “Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων”, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ακόμα, στο πλαίσιο του σημαντικού εορτασμού, αυτή την εβδομάδα, όπου η Καλαμάτα είναι το πανευρωπαϊκό επίκεντρο, για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και γιορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου.

- Σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “Elite”.

- Αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, πραγματοποιείται επιστημονική εκδήλωση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, στο ξενοδοχείο “Horizon Blu”.

- Σήμερα και αύριο, ενημερωτικό περίπτερο “Οργανούληδες” στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων. Ώρες Λειτουργίας: Σήμερα Παρασκευή, 18:00-20:00 και αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:00-14:00 και 17:00-21:00. Ενημερωτική παρουσίαση, αύριο Σάββατο, 19:00-20:00.

- Πανελλαδικά αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση με πράσινο χρώμα (το χρώμα που συμβολίζει τη μεταμόσχευση), εμβληματικών κτηρίων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, όπως το Καλλιμάρμαρο, το Κοινοβούλιο, το Σιντριβάνι της Ομόνοιας, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το Κάστρο της Καλαμάτας, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο κ.α.