Στην Καλαμάτα το 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025»

Στην Καλαμάτα λαμβάνει χώρα το 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» (TTM 2025) φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μια πρωτοβουλία του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας την αξία της Μεσογειακής διατροφής, τονίζοντας ότι γαστρονομική κληρονομιά της Μεσσηνίας, πέραν της γεύσης συνδέεται με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βασιλόπουλος επίσης, στην παρουσία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ευχαριστώντας προσωπικά τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την συνεργασία και την στήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες του Δήμου Καλαμάτας αλλά και ευρύτερα σε φορείς της Μεσσηνίας. Επιπλέον, αναφορά υπήρξε στην φημισμένη Κεντρική Αγορά της Καλαμάτας, σημείο αναφοράς ποιοτικών προϊόντων της Μεσσηνιακής γης που αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής.

Με αφορμή το 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» στην Καλαμάτα βρίσκονται εξέχουσες προσωπικότητες της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο Συνέδριο, επίσης, συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο “Elite City Resort” και στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας.