Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας οργανώνει στο Παράρτημα Τριφυλίας στα Φιλιατρά την πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου «Σπίτια» της Ελλης Πεταλά, με εικονογράφηση της Στέλλας Δημητρακοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μικρή Σελήνη».

Η εικονογράφος, η οποία κατάγεται από τα Φιλιατρά, θα βρίσκεται εκεί αύριο Σάββατο στις 5:30 μ.μ. για να υλοποιήσει εργαστήριο για εφήβους και ενήλικες, ενώ την Κυριακή στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου και αμέσως μετά θα ακολουθήσει εργαστήριο για παιδιά. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο του Σαββάτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γαρυφαλιά Τεριζάκη στο τηλέφωνο 27610 32309 ή ηλεκτρονικά στο trifylialibrary@gmail.com.