Εκπαιδευτική ημερίδα στο Άργος για τον τουρισμό

Η τέταρτη εκπαιδευτική ημερίδα της πρωτοβουλίας Peloponnese Tourism Academy πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αργολίδας, με τίτλο «Επενδύοντας στον Άνθρωπο».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη στήριξη του δήμου Άργους-Μυκηνών, της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Πελοποννήσου (ΣΑΕΚ) και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σπουδαστές και σπουδάστριες των τμημάτων της ΣΑΕΚ, επαγγελματίες του τουρισμού από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και εκπρόσωποι του δήμου Άργους-Μυκηνών, της Ένωσης Ξενοδόχων Άργους-Μυκηνών, του Επιμελητηρίου Αργολίδας και τοπικών φορέων.

Η θεματολογία της ημερίδας περιλάμβανε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού, τις νέες τάσεις στη φιλοξενία, την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και ζητήματα προσωπικής ενδυνάμωσης, με εισηγήσεις από στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των σπουδαστών της ΣΑΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα και ανέδειξαν τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά του τουρισμού.

Η πρωτοβουλία Peloponnese Tourism Academy συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεών της και για το 2025, με επόμενους προγραμματισμένους σταθμούς το Λουτράκι, το Ναύπλιο και τη Βυτίνα.