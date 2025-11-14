Στην Ηλεία το διεθνές συνέδριο Overseas Conference 2025

Στην Πελοπόννησο πραγματοποιείται από τις 10 Νοεμβρίου το διεθνές συνέδριο Overseas Conference 2025 της Hays Travel, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ταξιδιωτικού πρακτορείου του Ηνωμένου Βασιλείου με πάνω από 500 καταστήματα και περίπου 4.500 εργαζομένους.

Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Aldemar Olympian Village, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, με τη στήριξη του ΕΟΤ, του ομίλου Aldemar και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την προβολή της περιοχής στη βρετανική αγορά και την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος καλωσόρισε τους Βρετανούς πράκτορες και υπογράμμισε τη σημασία της τοποθεσίας, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά και την ανάγκη προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και βιώσιμων πρακτικών.

Επισήμανε, επίσης, ότι απαιτείται διεύρυνση των ελληνικών προορισμών που επιλέγει η βρετανική αγορά, ώστε να αναδειχθούν αυθεντικές περιοχές με ιδιαίτερη ταυτότητα και δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών όλο τον χρόνο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 ανήλθαν σε περίπου 3,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 4,5%, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,7% και άγγιξαν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Το συνέδριο της Hays Travel θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.