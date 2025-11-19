Την Παρασκευή ο εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Μεθαύριο Παρασκευή 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού που ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα η δοξολογία θα τελεστεί στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Ιωάννης Μητρόπουλος.

Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, της βουλής των Ελλήνων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων και των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών στο ηρώον της πλατείας 23ης Μαρτίου.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους και η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στη συνέχεια θα παρατεθεί μικρή δεξίωση στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας από το 9ο Σ.Π.-ΚΕΝ Καλαμάτας.

Τελετάρχης θα είναι ο υπάλληλος της Π.Ε. Μεσσηνίας Δημήτρης Καραμπέτσος, ενώ την τελετή θα παρουσιάσει η υπάλληλος της Π.Ε. Μεσσηνίας Καλλιρρόη Κομπότη.