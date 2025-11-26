Ξεκίνησαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα - Φωταγώγηση του δέντρου στην Κεντρική Αγορά (βίντεο+φωτο)

Με χαμόγελα και εορταστική διάθεση γέμισε η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, σηματοδοτώντας την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της πόλης.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με face painting και μπαλονοκατασκευές, ενώ η παράσταση θεάτρου σκιών μάγεψε τους παρευρισκόμενους με την παραδοσιακή της γοητεία.

Στη συνέχεια, η στιγμή που όλοι περίμεναν, η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, γέμισε την αγορά με φως και γιορτινή ατμόσφαιρα, ανοίγοντας επίσημα τον δρόμο για τις εορτές.

Το δέντρο φωταγωγήθηκε με τις φωνές των παιδιών και τις μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής, μέσα σε ένα όμορφο κλίμα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει δημιουργηθεί μέσα από την πρώτη εκδήλωση των Χριστουγέννων στην ΚΑΚ, σε ένα χώρο που χτυπά η καρδιά των παραγωγών. Ο ίδιος στάθηκε στη συμβολική εκδήλωση που πραγματοποιείται, εστιάζοντας στη στήριξη της Κεντρικής Αγοράς που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης. Ο δήμαρχος Καλαμάτας σχολίασε πως χρόνο με το χρόνο ο χώρος αποκτά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, λαμβάνοντας χώρα πολλές δραστηριότητες. "Οι πρωταγωνιστές είναι οι παραγωγοί, οι έμποροι οι επαγγελματίες. Χωρίς αυτούς δεν έχει κανένα νόημα η αγορά. Αυτούς πρέπει να στηρίζουμε και αυτούς πρέπει να ευχαριστούμε" συμπλήρωσε.

Η πόλη πλέον αναμένει τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία, η οποία προγραμματίζεται για μεθαύριο Παρασκευή στις 8 μ.μ., ή μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.