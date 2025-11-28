Η ελιά και τα δώρα της αγάπης» στη Σπάρτη

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ., τη νέα παιδική έκδοση «Η ελιά και τα δώρα της αγάπης» του Γιάννη Μπαγιώκου, με εικονογράφηση του Αχιλλέα Ραζή.

Πρόκειται για μια ζεστή και τρυφερή ιστορία για μικρούς και μεγάλους, που μας υπενθυμίζει πως το πιο όμορφο δώρο είναι να μοιράζεσαι την αγάπη. Το βιβλίο συνδέεται άμεσα με τη θεματική δύο Μουσείων του Δικτύου του Ιδρύματος: του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού και του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Αφηγείται την ιστορία της ελιάς, η οποία αρχικά θέλει να κρατά τους καρπούς της για τον εαυτό της, αλλά σύντομα νιώθει μόνη και λυπημένη. Μέσα από την επαφή με τον άνθρωπο, ανακαλύπτει ότι προσφέροντας σκιά, φύλλα, κλαδάκια, καρπούς και λάδι, όχι μόνο αποκτά συντροφιά, αλλά και αγάπη, καθώς οι άνθρωποι τη φροντίζουν και την έχουν στην καρδιά τους.

Στην παρουσίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, θα μιλήσουν ο συγγραφέας Γιάννης Μπαγιώκος και ο εικονογράφος Αχιλλέας Ραζής, ενώ τον συντονισμό θα έχει η Ουρανία Καραγιάννη, δρ αρχαιολογίας και προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εκδόσεων του Ιδρύματος. Αμέσως μετά, ο συγγραφέας και η Μαρία Δασκαλάκη (Υπηρεσία Εκδόσεων) θα ζωντανέψουν επί σκηνής την ιστορία, προσκαλώντας τα παιδιά και τις οικογένειες σε ένα ταξίδι γεμάτο ζεστασιά και αγάπη. Θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά 5 ετών και άνω, με τον Αχιλλέα Ραζή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη κράτηση θέσης. Για πληροφορίε: Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, τηλ. 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. -5 μ.μ.).