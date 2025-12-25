Πλήθος δράσεων περιελάμβανε το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο, καθώς και σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Διοργανωτής του Φεστιβάλ ήταν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τη "Φάρις". Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η Καλαμάτα μετατράπηκε σε μια ζωντανή γιορτή του παιδικού βιβλίου, φιλοξενώντας περισσότερες από 50 δράσεις φιλαναγνωσίας, παρουσιάσεις βιβλίων, δημιουργικά εργαστήρια, αφηγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, θεματικές εκθέσεις και επισκέψεις συγγραφέων σε σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαιδευτική ζώνη του Φεστιβάλ, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 60 σχολικές μονάδες από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία. Πάνω από 3.000 μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με συγγραφείς και εικονογράφους, να συνομιλήσουν μαζί τους και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις, σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τιμητική εκδήλωση για τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο, τιμώμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ, τον οποίο η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας τίμησε για τη συνολική του προσφορά και τη μακρόχρονη, καθοριστική συμβολή του στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με απογευματινή ημερίδα για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το παιδικό βιβλίο ως εμπειρία: Πρακτικές και καινοτόμα προγράμματα», η οποία ανέδειξε τη σύνδεση του παιδικού βιβλίου με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη και τις καλές πρακτικές φιλαναγνωσίας.

Το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας επιβεβαίωσε ότι το παιδικό βιβλίο αποτελεί έναν δυναμικό χώρο συνάντησης και έθεσε γερές βάσεις για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού τα επόμενα χρόνια.