Μεγάλη συμμετοχή στο Messinia Trail Living Lab: Εργαστήριο ανταλλαγής ιδεών στο Μαγγανιακό

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην ιστορική πλατεία του Μαγγανιακού η δράση Messinia Trail Living Lab, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Flavours Across Messinia Trail» και με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε ο ρόλος των μονοπατιών ως μοχλών τοπικής ανάπτυξης για τη μεσσηνιακή ύπαιθρο. Η εκδήλωση ήταν ένα ζωντανό εργαστήριο ανταλλαγής ιδεών, συνδυάζοντας τον διάλογο, τη δικτύωση, τις παραδοσιακές γεύσεις και μια μοναδική μαγειρική επίδειξη στην ύπαιθρο. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να φέρει κοντά τις τοπικές κοινότητες, τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς, αναδεικνύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες που αναδύονται όταν οι φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές συνδέονται με την οικονομία της περιοχής, την Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση, τον Αναγεννητικό Τουρισμό και το Αγροδιατροφικό Σύστημα.

Ιδιαίτερη σημασία για την προβολή του τόπου είχε η δυναμική παρουσία 25 ανώτατων στελεχών του τμήματος πωλήσεων της TUI Πολωνίας, οι οποίοι παρευρέθηκαν στη δράση σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα στελέχη του διεθνούς τουριστικού κολοσσού είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια αυθεντική εμπειρία, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τη γαστρονομική παράδοση, τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα, τις μοναδικές γεύσεις και την μεσσηνιακή φιλοξενία, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού στην περιοχή.

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, σε συνέχεια των επιτυχημένων δράσεων του, καθώς και του θεσμού του MESSINIA FORUM, εγκαινίασε στο πλαίσιο της εκδήλωσης μια νέα πρωτοβουλία: τη δημιουργία μιας Κινητής Γαστρονομικής Ομάδας.

"Ταξιδευτές γεύσης, παράδοσης και βιωματικών εμπειριών".

Ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι στη γεύση, στον τόπο, στην αυθεντική γαστρονομία. Μέσω της Κινητής Γαστρονομικής Ομάδας, δημιουργούνται νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Η νέα αυτή δομή θα λειτουργεί ως ένας ζωντανός πρεσβευτής της πελοποννησιακής γης, ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό και σε κάθε σταθμό της Πελοποννήσου. Βασικός σκοπός είναι η διοργάνωση ζωντανών παρουσιάσεων μαγειρικής στην καρδιά της υπαίθρου και σε κάθε σημείο φυσικού πλούτου και ομορφιάς.

Μέσα από αυτές τις δράσεις θα επιτυγχάνεται: Ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κουλτούρας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάντρεμα των παραδοσιακών γεύσεων μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά. Αμεση προβολή και προώθηση των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων των Πελοποννήσιων παραγωγών στο ευρύ κοινό και σε ξένους επισκέπτες. Δημιουργία βιωματικών εμπειριών που συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο, τη φύση και τους ανθρώπους του.

Η επιτυχία του Messinia Trail Living Lab στον Μαγγανιακό, από τον οργανισμό «ΝΟΣΤΟΣ εκ φύσεως» και τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας και της πρωτοβουλίας Supporting Local Farming, υποστηρίχθηκε ενεργά από το Villages in Action (Community-Led Development Institute), τη Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMARTIES for SMEs και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας θα συνεχίσει να υποστηρίζει αλλά και να δημιουργεί δράσεις που τιμούν την παράδοση και ανοίγουν νέους δρόμους για το αύριο.