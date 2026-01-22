STEM, ΑΙ και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση – Ημερίδα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις / STEM και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδακτική Διαδικασία» θα διοργανώσει αύριο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Στόχος είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις νέες τεχνολογικές τάσεις στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική πράξη, μέσα από εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και βιωματικά εργαστήρια. Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς ή σχολικές μονάδες, αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, εφόσον δηλώσει τη συμμετοχή του, υποβάλλοντας αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Επιπροσθέτως, όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα workshops που θα διεξαχθούν στη διάρκεια της ημερίδας, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Δημήτριος Βεργόπουλος ανέφερε στην “Ε” πως το πρόγραμμα θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες, στην επίδραση και στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα και στην εκπαίδευση των μαθητών. “Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πολύ, ωστόσο δεν παύουν να υφίστανται κάποια ηθικά διλήμματα και θέματα σωστής χρήσης χωρίς υπερβολές” σχολίασε, τονίζοντας πως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι οι βασικοί άξονες της ημερίδας. Για το αν τα παιδιά τείνουν στην ΑΙ όλο και περισσότερο πλέον, ο ίδιος παρατήρησε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πως χρησιμοποιούν από μικρή ηλικία οθόνες και γενικά νέες τεχνολογίες σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές. “Μέσα από αυτή την πραγματικότητα προκύπτουν θετικά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Γι’ αυτό και χρειάζεται μια προστασία αλλά και μια καθοδήγηση, ειδικά στις μικρές ηλικίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στα πρώτα χρόνια της Δευτεροβάθμιας” πρόσθεσε, εκτιμώντας πως η χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τα βιβλία μπορούν να πετύχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. “Η ημερίδα μπορεί να αποτελέσει ένα οδηγό καλής χρήσης, ούτως ώστε να μην παρατηρούνται μεταξύ άλλων φαινόμενα κατάχρησης” κατέληξε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

-9.15 π.μ. – 9.45 π.μ.: Προσέλευση, Επιβεβαίωση εγγραφών

-9.45 π.μ.. – 10 π.μ.: Καλωσόρισμα, Χαιρετισμοί

-10 π.μ. – 10.40 π.μ.: «Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδακτική Διαδικασία. Ερωτήματα ήθους», Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος

-10.40 π.μ. – 11.20 π.μ.: «STEM και τεχνητή νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», Σαράντος Ψυχάρης (Καθηγητής)

-11.20 π.μ. – 12 μ.: «Οντοϋπολογιστικά Συστήματα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

-12 μ. – 12.40 μ.μ.: «Ένας προάγγελος της Εκπαίδευσης STEM. Πειραματικά Εργαστήρια και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», Διονύσιος Βαβουγυιός (Ομότιμος Καθηγητής)

-12.40 μ.μ. – 1.20 μ.μ.: «Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο στην Εκπαίδευση», Βασίλειος Πουλόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

-1.20 μ.μ. – 2.15 μ.μ.: Διάλειμμα για καφέ/ελαφρύ γεύμα

-2.15 μ.μ. – 3 μ.μ.: «Η χρυσή ψηφιακή τομή του χθες και του αύριο. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας με AI», Λάζαρος Ζύλης (Καθηγητής)

-3 μ.μ. – 4.20 μ.μ.:«STEM στην πράξη, Πρακτικά Παραδείγματα με τον Νέο Εξοπλισμό Ρομποτικής», Αριστείδης Παλιούρας (Διευθυντής), «Αλληλεπίδραση πραγματικών και Εικονικών Κόσμων (STEM και Μικτή Πραγματικότητα)», Χαρίλαος Τσιχουρίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής) & Νικόλαος Μήτρακας (Καθηγητής)

-4.20 μ.μ. – 7 μ.μ.: Εργαστήρια / Έκθεση Σύγχρονων Τεχνολογιών AR/VR και Ρομποτικής & Workshops με αλληλεπίδραση του κοινού

Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής σε επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών. Ως υπεύθυνος έχει οριστεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δημήτριος Οικονομόπουλος, και αναπληρωτής υπεύθυνος ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Νικόλαος Χριστόπουλος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site pdepelop.gr ή καλέστε στο τηλ. 2710 230119 (εσωτ. 206).