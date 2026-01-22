Η «Κωμωδία της γειτονιάς» με τον Κώστα Μαλιάτση στην Καλαμάτα

Ο Κώστας Μαλιάτσης βγαίνει ξανά στο δρόμο για να αποδείξει πως η γειτονιά είναι παντού. Η «Κωμωδία της γειτονιάς» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, με νέα κείμενα, νέες ιστορίες και την ίδια πάντα ματιά που κάνει το κοινό να λέει: «Απλά ζούμε όλοι την ίδια ζωή, έτσι;».

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή στις 9 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Οπως τονίζεται στην περιγραφή του event: “Ξεκινώντας από τους εκτυπωτές που έχουν αποκτήσει αυτοδιάθεση, μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις που χρειάζονται manual χρήσης, ο Μαλιάτσης σατιρίζει ό,τι πιο μικρό, παράλογο και εκνευριστικά καθημερινό υπάρχει γύρω μας. Και φυσικά, όλα καταλήγουν στο σημείο μηδέν — τη Νίκαια. Τη γειτονιά με τα πιο σκοτεινά σοκάκια, τους ανατριχιαστικά (αστείους) αστικούς μύθους, και τους περαστικούς που σου λένε «φιλαράκι, έχεις κάνα πρόβλημα;» ενώ εσύ απλώς περιμένεις να χτυπήσει το κουδούνι για να ξεκινήσει η τρίτη ώρα «Εμείς και ο κόσμος».

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.