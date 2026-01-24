13ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Αυτή είναι για φέτος η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ

Πλησιάζοντας προς τις φετινές Απόκριες, οι προετοιμασίες για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι συνεχίζονται πυρετωδώς και πλέον έγινε γνωστή η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ.

Στη φετινή διοργάνωση τον ρόλο της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ θα έχει η 23χρονη Χριστίνα Λύγουρη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα.

Έχει σπουδάσει Τουριστικά στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και αυτή την περίοδο συνεχίζει την εκπαιδευτική της πορεία, πραγματοποιώντας τη δεύτερη ειδικότητά της στον τομέα της Αισθητικής. Δημιουργική και δραστήρια, αγαπά την επαφή με τον κόσμο και τη συνεχή εξέλιξη.

Παράλληλα με τις σπουδές της, εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση που διατηρεί ο πατέρας της στην περιοχή της Μικράς Μαντίνειας, διατηρώντας καθημερινή επαφή με ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελώντας ενεργό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Εξωστρεφής χαρακτήρας, με θετική ενέργεια και χαμόγελο, απολαμβάνει την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δράσεις που ενώνουν τον κόσμο.

Η επιλογή της Χριστίνας Λύγουρη ως Πριγκίπισσας του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού δεν είναι τυχαία. Αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά της πόλης, τη συμμετοχή, την αυθεντικότητα και το ανοιχτό κάλεσμα του καρναβαλιού προς όλους. Με ενθουσιασμό και αγάπη για τον θεσμό, θα δώσει το δικό της χρώμα στη φετινή αποκριάτικη γιορτή.

Μιλώντας ως Πριγκίπισσα Ιζαμπώ η Χριστίνα Λύγουρη τόνισε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Καλώ όλο τον κόσμο της Καλαμάτας – μικρούς και μεγάλους – να αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα, να φορέσουμε το χαμόγελό μας και να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία του Καρναβαλιού. Σας περιμένουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε όπως μόνο η Καλαμάτα ξέρει!».