Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2026 16:45

Η πίτα του “Ορφέα”

Την πίτα για το νέο έτος έκοψε το Σάββατο 24/1 ο μουσικός όμιλος “Ορφέας”, στην «Τριλογία».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελήθηκαν και παρουσίασαν οι Στράτος Νικολόπουλος (πλήκτρα), Μιχάλης Στακιάς (μπουζούκι), Δημήτρης Σπεντζούρης, Τάκης και Δημήτρης Καλογερόπουλος (κιθάρες) και Γιώργος Αργυρόπουλος (τραγούδι), προσφέροντας μια εξαιρετική μουσική βραδιά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την εκδήλωση και την σχολίασαν με τα θερμότερα λόγια. Ο πρόεδρος του Ομίλου, Αλέξανδρος Μπουφέας, πραγματοποίησε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και παρουσίασε τις προγραμματισμένες δράσεις για το νέο έτος, με ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά.

