Δήμος Πύλου – Νέστορος: Κανάκης για αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους

Την εγκατάλειψη και τις δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε δημοτικούς δρόμους που δεν τηρήθηκαν, καταγγέλλει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Ηλίας Κανάκης.

Διαμαρτύρεται, επισημαίνοντας “για τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα γήπεδα γκολφ, δρόμοι βιτρίνα. Για τους μόνιμους κατοίκους, δρόμοι παγίδες”. Και δηλώνει πως “η τοπική κοινωνία απαιτεί: Άμεση καταγραφή ζημιών. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης”.

Ειδικότερα, ο Ηλ. Κανάκης στην ανακοίνωση του μεταξύ άλλων αναφέρει

Το 2014, στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης των γηπέδων γκολφ, κατασκευάστηκε ο περιφερειακός δρόμος Σουληναρίου, Κορυφασίου, Λαδά. Η βαριά κυκλοφορία δεν μειώθηκε. Μεταφέρθηκε και διέλυσε τη δημοτική οδό Γλυφάδα, Παπούλια, Πλάτανος, και τη δημοτική οδό Ίκλαινα, Ελαιόφυτο, Γιάλοβα.

Οι δρόμοι που πέρασαν τα φορτηγά των εργοταξίων αφέθηκαν στη μοίρα τους. Σπασμένοι με καθιζήσεις, λακκούβες και παγίδες. Καθημερινός κίνδυνος για κατοίκους και επαγγελματίες.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΟΝΟΜΑ

Σε αυτοψία στα κατεστραμμένα σημεία παρευρέθηκαν και δεσμεύτηκαν δημόσια κατά το έτος 2017: ο τότε περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο τότε δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, ο τότε γενικός γραμματέας Υποδομών κ. Πολάκης.

Δεσμεύτηκαν για χρηματοδότηση….Δεσμεύτηκαν για αποκατάσταση….. Δεσμεύτηκαν ενώπιον των πολιτών…….

Σήμερα εν έτη 2026 οι δρόμοι σε πολλά σημεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Μετακύλιση κόστους στις πλάτες των δημοτών. Προτεραιότητα στα τουριστικά συμφέροντα, αδιαφορία για την τοπική κοινωνία. Καμία δημόσια ενημέρωση για το τι απέγιναν οι δεσμευμένοι πόροι. Οι πολίτες πλήρωσαν φόρους. Οι πολίτες πλήρωσαν τέλη. Οι πολίτες σήκωσαν το βάρος της ανάπτυξης και το σηκώνουν ακόμα. Αυτό που δεν σήκωσαν και δεν θα σηκώσουν άλλο είναι η κοροϊδία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Για τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα γήπεδα γκολφ, δρόμοι βιτρίνα. Για τους μόνιμους κατοίκους, δρόμοι παγίδες. Η περιοχή δεν είναι σκηνικό τουριστικής διαφήμισης. Είναι τόπος ζωής. Δεν μπορεί η ανάπτυξη να σημαίνει ασφαλείς υποδομές για τους επισκέπτες και εγκατάλειψη για τους ντόπιους.

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η τοπική κοινωνία απαιτεί: Άμεση καταγραφή ζημιών. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Δημοσιοποίηση των δεσμεύσεων και των κονδυλίων. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Όχι άλλες φωτογραφίες. Όχι άλλες δηλώσεις. Όχι άλλες υποσχέσεις. Οι δρόμοι ρημάζουν εδώ και εννέα χρόνια. Η ανοχή τελείωσε.

Τότε η Γουρνίτσα ήταν το γκολφ των φτωχών. Σήμερα το γκολφ είναι για τους πλούσιους και η Γουρνίτσα για τους ντόπιους φορολογούμενους”.