Συνολική μελέτη για τον Μεσσηνιακό Κόλπο

Τα προβλήματα της διάβρωσης των ακτών παραμένουν κι επιδεινώνονται σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας που έχουν γίνει, έχουν προστατεύσει τις περιοχές που δοκιμάζονταν σκληρά και κινδύνευαν, όμως μετέφεραν πιο δίπλα το πρόβλημα και ουσιαστικά δεν έδωσαν λύση.

Έγραφα στις 8 Δεκεμβρίου 2021: «Τις προηγούμενες μέρες παραλιακά τμήματα και λιμενικές εγκαταστάσεις της Μεσσηνίας δοκιμάστηκαν σκληρά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Προκλήθηκαν ζημιές, καταστροφές και επικίνδυνες καταστάσεις σε Κυπαρισσία, Μάραθο, Πύλο, Μεθώνη, Καλαμάτα και Ακρογιάλι Αβίας. Όλα αυτά στέλνουν το μήνυμα ότι τα αντιδιαβρωτικά και τα έργα προστασίας παραλιακών περιοχών και λιμενικών υποδομών πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας. Και παλιότερα συνέβαιναν τέτοια φαινόμενα, αλλά τώρα με την κλιματική κρίση είναι πιο συχνά και πιο καταστροφικά. Η θάλασσα ανεβαίνει και απειλεί τη στεριά, καταστρέφει περιουσίες ανθρώπων και δημόσιες υποδομές και εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.

Η παγκόσμια κοινότητα, η πολιτική και η επιστημονική, οφείλουν να αλλάξουν πολιτικές και να πάρουν γενναίες αποφάσεις. Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και αυτοδιοίκηση οφείλουν να δώσουν έμφαση σε μελέτες και έργα προστασίας από τα έντονα φαινόμενα. Όχι μεμονωμένα, αποσπασματικά, αλλά συνολικά με σχέδιο και πρόγραμμα, αξιοποιώντας τη γνώση, τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Θα το τονίσω ξανά: Απαιτείται συνολική έρευνα και μελέτη για όλο τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Μπορεί η παρέμβαση στο Ακρογιάλι να αποδείχθηκε ανεπαρκής και να χρειάζεται ενίσχυση, όμως επιπλέον μετέφερε πιο δίπλα το πρόβλημα: σε περιοχές που δεν έγινε ποδάρι, μπλοκ με βράχους, όπως διαμαρτυρήθηκαν κάτοικοι. Το ίδιο και στη Μικρή Μαντίνεια, το πρόβλημα μετακινήθηκε πιο βόρεια, προς το “Messinian Bay”. Επειδή πλέον πρέπει να προστατευτεί και η παραλία της Καλαμάτας, η εκπόνηση συνολικής μελέτης για τον Μεσσηνιακό Κόλπο είναι επιτακτική».

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στον Κορδία, δίπλα στο έργο που έγινε και οδήγησε στην πρόσχωση της θάλασσας και προς τη Διασπορά. Σήμερα, όχι αύριο, πρέπει να ξεκινήσει συνολική έρευνα και μελέτη για όλο τον Μεσσηνιακό Κόλπο.