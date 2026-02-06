Αφιέρωμα στη μνήμη του ποιητή Σαράντου Ντουφεξή διοργανώνουν οι Φίλοι του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη, μαζί με φίλους και συμμαθητές του, τιμώντας τη ζωή και το πνευματικό του έργο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στο Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη, στη Μεσσήνη. Ο Σαράντος Ντουφεξής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μεσσήνη. Αν και σπούδασε αρχιτεκτονική, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ποίηση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον πνευματικό χώρο.

Για τον ποιητή θα μιλήσουν η Ζωή Ντουφεξή, ο Βασίλης Ρ. Φλώρος και ο Νίκος Στασινάκης, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από συμμαθητές και φίλους του. Την ιδέα και την οργάνωση έχει ο Δημήτρης Δημητρόπουλος. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσσήνης και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.