Καλαμάτα: Εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς

Η καθιερωμένη εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τους εκατοντάδες πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944, στο παλιό στρατόπεδο της Καλαμάτας και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους στα παλιά Σφαγεία, στην άμμο, στη Δυτική Παραλία, πραγματοποιείται αύριο Κυριακή στις 10.30 το πρωί, στο Νεκροταφείο της πόλης.

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας, οι Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και οι συγγενείς των θυμάτων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.30 το πρωί, στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νεκροταφείο, θα τελεστεί μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων και αμέσως μετά, στο κενοτάφιο, θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση, αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης, προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφανιών.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και συγγενείς των θυμάτων θα μεταβούν στο μνημείο για τους εκτελεσθέντες στην είσοδο του παλιού στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, όπου θα καταθέσουν λίγα άνθη, αποδίδοντας σεμνό χαιρετισμό στη μνήμη τους.

* Στο μεταξύ, σήμερα Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στις 6 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944 και την στήριξη του δίκαιου αγώνα για την αναγνώριση της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης.

Την εκδήλωση οργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Δήμος Καλαμάτας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος του περιοδικού “Τετράδια” (εκδόσεις “Στοχαστής”), που είναι αφιερωμένος στη συμβολή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την Εθνική Αντίσταση και τα 30 χρόνια δράσης του ΕΣΔΟΓΕ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Ομιλητές θα είναι οι: α) Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος γενικός επιθεωρητής Στρατού συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Η μνημειώδης συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών”. β) Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος - ιστορικός, πρώην δήμαρχος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ: “Η Εθνική Αντίσταση και οι γερμανικές θηριωδίες στη Μεσσηνία”.

γ) Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, πανεπιστημιακός, συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Αντίσταση, μνήμη, δικαιοσύνη. Η επικαιρότητα του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών”.

Την εκδήλωση προλογίζουν οι Θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας και Κώστας Αλεξίου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ.

Συντονιστής θα είναι ο Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και εκπρόσωπος του Συλλόγου

“Μανώλης Γλέζος”.