Ο Μιχάλης Σεβαστέρης στην Καλαμάτα

“Για άλλη μια χρονιά μαζεύει τα καλύτερα του κείμενα και ταξιδεύει ανά την Ελλάδα ενάντια στις συστάσεις των γιατρών. Αφηγείται ιστορίες από τα ΚΤΕΛ που τόσο έχει τιμήσει, άγρια ροτβάιλερ που τον έχουν δαγκώσει καθώς και την φλογερή του ερωτική ζωή” αναφέρει η περιγραφή του event. Για κρατήσεις και πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6946801431. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.
Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026 15:34
Ο Μιχάλης Σεβαστέρης στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Παράσταση Stand up comedy θα δώσει το Σάββατο 18 Απριλίου στις 9 μ.μ. ο Μιχάλης Σεβαστέρης στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
Κατηγορία Εκδηλώσεις