Η Καλαμάτα έδειξε το ταλέντο της - Μουσική, χορός και χαμόγελα στο Kalamata’s Talent Show (βίντεο+φωτο)

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, γεμάτη ενθουσιασμό και καρναβαλική διάθεση, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής το Kalamata’s Talent Show, μία από τις πιο ζωντανές και πολυσυλλεκτικές εκδηλώσεις του φετινού Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Μικροί και μεγάλοι συμμετέχοντες ανέβηκαν στη σκηνή του Πνευματικού Κέντρου, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα της πόλης δεν έχει όρια, χαρίζοντας στο κοινό ένα θέαμα γεμάτο μουσική, χορό και έκπληξη. Από τα πρώτα λεπτά έγινε σαφές ότι η βραδιά δεν θα ήταν μια απλή παρουσίαση ταλέντων αλλά μια πραγματική γιορτή. Οι παρουσιαστές Τάνια Τσαούση και Δημήτρης Γκολώνης, σε αποκριάτικο κλίμα και με αστείρευτο χιούμορ, κράτησαν ζεστό το κοινό ανάμεσα στις εμφανίσεις, ενώ οι θεατές συμμετείχαν ενεργά, χειροκροτώντας, τραγουδώντας και στηρίζοντας κάθε διαγωνιζόμενο.

Στη σκηνή εναλλάσσονταν διαρκώς διαφορετικές μορφές τέχνης: δυναμικά χορευτικά σύνολα, σόλο τραγουδιστές, αλλά και πιο πρωτότυπες παρουσίες. Ξεχωριστή νότα έδωσαν οι μικρότεροι συμμετέχοντες, οι οποίοι με αυθορμητισμό και χαμόγελο απέσπασαν από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς.

Το κοινό έδειξε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, γελώντας, και συχνά σηκώνοντας τα κινητά για να καταγράψει στιγμιότυπα της βραδιάς. Πολλοί μάλιστα σχολίαζαν πως τέτοιες δράσεις αποτελούν την «καρδιά» του Καλαματιανού Καρναβαλιού, αφού δίνουν βήμα στους ίδιους τους πολίτες να γίνουν πρωταγωνιστές.

Η απονομή των διακρίσεων έκλεισε τη βραδιά μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμού, με τους φιναλίστ να δέχονται συγχαρητήρια και φωτογραφίες, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες να καταχειροκροτούνται για την προσπάθειά τους.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ομάδα χορού “Banat Al-Hayat” (οριεντάλ) με τις Φαίη Μπατσέλου, Παναγιώτα Σαλίκου, Κυριακή Κελεπούρη, Δώρα Ιντρίζι και Γωγώ Χότζα. Τη χορογραφία επιμελήθηκε η Sofia Antonova.