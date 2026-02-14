Εκδήλωση στην Καλαμάτα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. υλοποιούν το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» του συνολικού έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης» και πραγματοποιούν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην Καλαμάτα η εκδήλωση με τίτλο “Ενίσχυση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ - ΟΣΔΔΥΠΠ Β’ Φαση”, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στη 1.30 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο.

Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης και περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές ενότητες.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των άμεσα ωφελούμενων από το έργο, αλλά και των πολιτών για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των ωφελειών από αυτό.