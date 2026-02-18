Λιώσιμο του παστού στο Δάρα

Ζωντάνεψε την Κυριακή ο Δάρας, καθώς με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού πραγματοποιήθηκε το έθιμο με το λιώσιμο του παστού.

Στην εκδήλωση του συλλόγου παρευρέθηκαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο δήμαρχος Δήμος Μεσσήνης Γεώργιος Αθανασόπουλος με τη σύζυγό του, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης Δημήτρης Γαλιάτσος, Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος και Βασίλειος Γεωργακλής, η πρόεδρος της Εστία Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Μεσσηνίας Φωτεινή Κοτσογλανίδη, ο διευθυντής της ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Καλαμάτας Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης, η πρόεδρος του Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων Ολυμπιονίκης Λαδάς Αθηνά Μασουρίδου και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Δάρα Σταύρος Βέλμαχος, μαζί με τους δύο συμβούλους, Δήμητρα Πολίτη και Κώστα Κορμπή.

Ο σύλλογος απένειμε τιμητική πλακέτα στον δήμαρχο Μεσσήνης για την κατασκευή της νέας και ασφαλούς κεραμοσκεπής το 2025, στο στέγαστρο που βρίσκεται στο πρώην δημοτικό σχολείο του Δάρα.

Αξίζει να αναφερθεί πως όλα προσφέρθηκαν δωρεάν. Εκτός από το παστό, προσφέρθηκαν παραδοσιακές πέτουλες, μακαρόνια με μυζήθρα, διάφορες πίτες, σαλάτες, γαλόπιτα και καρυδόπιτα. Δεν έλειψαν το κέφι, η μουσική και ο χορός, ενώ τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης προσέφερε ο Δήμος Μεσσήνης.