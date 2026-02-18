eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026 12:15

Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

Γράφτηκε από την

Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

Premium Strom

Πλησιάζει το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και  η Κ.Ε. «Φάρις» να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

13ο Καλαματιανό Καρναβάλι        

Πρόγραμμα

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19:30 «του πενταγράμου οι νότες στη οθόνη κάνουν βόλτες»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:30 Χορεύετε;

Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα

Dj εκδήλωσης Giorgos Rempelos

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»

20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

Παρουσίαση:Γιώργος Κρικοριάν

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

Συναυλία με την Ήβη Αδάμου

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events 

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις στη σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο Facebook.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις