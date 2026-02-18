Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

13ο Καλαματιανό Καρναβάλι
Πρόγραμμα
ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19:30 «του πενταγράμου οι νότες στη οθόνη κάνουν βόλτες»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20:30 Χορεύετε;
Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα
Dj εκδήλωσης Giorgos Rempelos
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»
20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας
Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης
Παρουσίαση:Γιώργος Κρικοριάν
Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος
Συναυλία με την Ήβη Αδάμου
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
12:00 Καρναβαλοχρώματα
Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη
Από την ομάδα Polis Art Events
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις στη σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο Facebook.