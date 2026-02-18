Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

Πλησιάζει το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. «Φάρις» να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

Πρόγραμμα

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19:30 «του πενταγράμου οι νότες στη οθόνη κάνουν βόλτες»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:30 Χορεύετε;

Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα

Dj εκδήλωσης Giorgos Rempelos

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»

20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

Παρουσίαση:Γιώργος Κρικοριάν

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

Συναυλία με την Ήβη Αδάμου

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις στη σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο Facebook.