Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές περιφέρειες

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της περασμένης νύκτας σε ουκρανικές περιφέρειες στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά δύο πυραύλους και 216 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύκτα, διευκρινίζοντας ότι κατέρριψαν 198 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σύμφωνα με τους απολογισμούς των αρχών, φονικά ρωσικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στις περιφέρειες Ζαπορίζια (ανατολικά), όπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν μια γυναίκα, και στη Χερσώνα (νότια), όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε έναν 75χρονο άνδρα.

Στην ανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ρωσικού πυροβολικού στοίχισαν τη ζωή σε μία γυναίκα στον οικισμό Πάβλογκραντ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απ' ευθείας με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανοικτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις» ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Σε αντίποινα, η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία και τα κατεχόμενα από τη Μόσχα εδάφη ως αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που δέχεται από την αρχή της ρωσικής επίθεσης το Φεβρουάριο 2022.

Την περασμένη νύκτα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 123 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ άλλων και πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, όμως όχι και σ' εκείνη της Αγίας Πετρούπολης (βορειοδυτικά), στην οποία διεξάγεται το οικονομικό φόρουμ όπου πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Προχθές, Τετάρτη, κατά την έναρξη αυτής της συνάντησης επενδυτών και ρώσων και ξένων αξιωματούχων, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν πλήξει μια πετρελαϊκή εγκατάσταση και μια στρατιωτική θέση που βρίσκονται κοντά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ