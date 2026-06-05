Εκδήλωση Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας: Αναμένονται ανακοινώσεις για επιστροφή του τρένου στη Μεσσηνία

Σημαντικές ανακοινώσεις για την επιστροφή του τρένου στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο θα γίνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου, στη 1 μ.μ. περίπου, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, στο πλαίσιο διήμερων δράσεων που διοργανώνει η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Στις 12.30 της ίδιας ημέρας, επισκέπτες και δημοσιογράφοι θα επιβιβαστούν στον σιδηροδρομικό σταθμό Ασπροχώματος σε τρένο, το οποίο θα κατευθυνθεί προς τον κεντρικό σταθμό της Καλαμάτας. Εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προσπάθεια επαναλειτουργίας του ιστορικού τρένου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η Ειρήνη Φρεζάδου, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και συντονίστρια της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την

Επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, καθώς και ο Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και συντονιστής της εκδήλωσης. Για τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις θα ενημερώσει η ιδρύτρια και πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ Λυδία Καρρά, ενώ στη συνέχεια η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου θα μιλήσει στους πολίτες της Καλαμάτας για την ιστορία της πόλης και του τρένου στην περιοχή.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11:00, από τον σιδηροδρομικό σταθμό Δεσύλλα, με πεζοπορία πάνω στις ράγες του τρένου μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό Διαβολιτσίου. Η διαδρομή είναι περίπου 5,5 χιλιόμετρα, ελαφρά κατηφορική, περνά μέσα από πυκνό δάσος και προσφέρει θέα στους μεσσηνιακούς ελαιώνες.

Στον σταθμό Δεσύλλα οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν από εκπροσώπους του πολιτιστικού συλλόγου «Αγαπάμε Δεσύλλα», ο οποίος βραβεύτηκε τον Απρίλιο στο Delphi Economic Forum 2026 από την Europa Nostra και την ΕΛΛΕΤ με το Αργυρό Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς» για τη διασφάλιση απειλούμενης κληρονομιάς. Στο Διαβολίτσι θα ακολουθήσει συνάντηση με τοπικές αρχές και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων.

Το διήμερο βασίζεται σε πρόταση της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου και έχει στόχο τη συνέχιση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αλλά και την κινητοποίηση των πολιτών για την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου του Τρικούπη στην Πελοπόννησο.

Την πρωτοβουλία στηρίζουν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελβετική Πρεσβεία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και Ελβετοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες.