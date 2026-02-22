Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και συνεδριακών εκδηλώσεων για το 2026

Επίκεντρο πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και συνεδριακών δράσεων αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, φιλοξενώντας σειρά σημαντικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Η αυλαία ανοίγει τον Μάρτιο με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», το οποίο θα παρουσιάσει συναυλία των συνόλων της συμφωνικής ορχήστρας στην Κεντρική Σκηνή (21/3), ενώ στις 28 Μαρτίου θα ακολουθήσει συναυλία καθηγητών στην Εναλλακτική Σκηνή, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο μουσικής εκπαίδευσης της πόλης. Τον Απρίλιο, ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς» διοργανώνει αφιερωματική συναυλία στον Σταύρο Κουγιουμτζή (18/4), με τη συμμετοχή γνωστού ερμηνευτή από την Αθήνα, τιμώντας το έργο του σπουδαίου συνθέτη.

Λίγες ημέρες αργότερα, από 24 έως 26 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Messinia Forum, μια πολυθεματική διοργάνωση για την εστίαση, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, με στόχο την προβολή και την αναπτυξιακή ενίσχυση της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διεξαγωγή της 10ης Συνόδου Ολομέλειας INFORM EU (6–8 Μαΐου), που αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα μέσα Μαΐου (14–17/5) θα ακολουθήσει το «3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», με δωρεάν είσοδο, προάγοντας τη γνωριμία των μαθητών με την ελληνική παράδοση και ενισχύοντας τη διασύνδεση των σχολικών μονάδων. Στο τέλος Μαΐου (28–31/5), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνδιοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Beyond Football Conference 2026, ένα διεθνές συνέδριο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Καλαμάτας και στη δημιουργία μετρήσιμων αναπτυξιακών οφελών.

Ο Ιούνιος θα είναι αφιερωμένος κυρίως στον χορό και στη δημιουργική έκφραση των παιδιών και των νέων της πόλης. Το σωματείο «Εν Χορώ» (6 Ιουνίου), ο σύλλογος Αθλητικού Χορού «Ξενία» (15 Ιουνίου), ο Σύλλογος Χορού και Ενόργανης «Η Χαρά του Παιδιού» με το χορόδραμα «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» (17 Ιουνίου), η σχολή «Vive bailando» (19 Ιουνίου), ο Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες» (29 Ιουνίου) και η Fame Dance Academy (1 Ιουλίου) θα παρουσιάσουν τις ετήσιες παραστάσεις τους, αναδεικνύοντας το έργο που επιτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Το φθινόπωρο, από 19 έως 27 Σεπτεμβρίου, το Μέγαρο Χορού θα φιλοξενήσει τη «2η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας 2026», σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, προωθώντας τη φωτογραφική τέχνη και ενισχύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η έγκριση αιτημάτων για παραχωρήσεις χώρων του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Φάρις.