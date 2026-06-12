Εκθεση με έργα της συλλογής του Σπήλιου Ζαχαρόπουλου

Εκθεση ζωγραφικής με θέμα «Ο Σπήλιος Ζαχαρόπουλος και οι Φίλοι του ζωγράφοι: Γ. Τσαρούχης, Μ. Αργυράκης, Β. Φωτόπουλος, Γ .Σταθόπουλος, Ε.Μαρτίνου» διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου.

Τα εγκαίνια της θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στην Ολυµπιακή Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης», Β.Σοφίας 85, στο Μαρούσι, σε επιµέλεια της ζωγράφου και υπ. Δρ. Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, Ελεάννας Μαρτίνου.

Η έκθεση συγκεντρώνει για πρώτη φορά έργα από την προσωπική συλλογή του Σπήλιου Ζαχαρόπουλου, του πρώτου Έλληνα αθλητή, Τριφύλιου στην καταγωγή, που κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο στον κλειστό στίβο στα 1500 µ., στη Γκρενόµπλ της Γαλλίας το 1972.

Πρόκειται για ένα σπάνιο και έως σήμερα αδημοσίευτο σύνολο έργων που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην τέχνη, τον αθλητισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των Γιάννη Τσαρούχη, Βασίλη Φωτόπουλου, Γιώργου Σταθόπουλου, Μίνω Αργυράκη και Ελεάννας Μαρτίνου.

Οι καλλιτέχνες συνδέθηκαν προσωπικά µε τον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος, μετά τη σημαντική αθλητική του πορεία, δραστηριοποιήθηκε ως καθηγητής φυσικής αγωγής και πρωτεργάτης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

Τα έργα αποκτήθηκαν όχι μέσω αγορών, αλλά ως πράξεις φιλίας, εκτίμησης και ανταπόδοσης για τη φροντίδα και την υποστήριξή του.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατέχει η συνάντηση του Γιάννη Τσαρούχη µε τον Σπήλιο Ζαχαρόπουλο στην Κυπαρισσία το 1981, όταν ο ζωγράφος φιλοτέχνησε το πορτρέτο του πρωταθλητή και το τοπίο της οικίας του.

Η παρουσίαση της έκθεσης στο Μαρούσι αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η επιμελήτρια διδάσκει ζωγραφική στον Δήµο Αµαρουσίου εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η προσωπική της σχέση µε τον Σπήλιο Ζαχαρόπουλο ως προπονητή και συµπατριώτη της από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας προσδίδει µια βιωµατική διάσταση στη διοργάνωση.

Η έκθεση φωτίζει µια άτυπη αλλά ουσιαστική ιστορία της νεοελληνικής τέχνης, όπου η δηµιουργία γεννιέται µέσα από φιλίες, κοινές εµπειρίες και σχέσεις αλληλοπροσφοράς, αναδεικνύοντας τον αθλητισµό και την τέχνη ως δύο αλληλένδετες εκφράσεις πολιτισµού και ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι: 18-26 Ιουνίου 2026 με ώρες λειτουργίας

Καθηµερινές: 10.00-14.00 και 18.30-20.30 , Σάββατο: 10.00-14.00.

Κ.Μπ.