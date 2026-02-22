eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026 10:30

«Πρόσωπο Nartura 2026» η Μαριέλλα Τόμας

Γράφτηκε από την

«Πρόσωπο Nartura 2026» η Μαριέλλα Τόμας

Premium Strom

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Σωματείου για την Τέχνη και τη Φύση «Nartura» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στη Στούπα Δυτικής Μάνης, απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος «Πρόσωπο Nartura 2026» στην Μαριέλλα Τόμας (Marielle Thomas).

Η διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της διαρκούς και ουσιαστικής στήριξής της στο έργο του Σωματείου, μέσω της έμπρακτης συμβολής και των χορηγιών της ως Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Uhu-Bison ΕΠΕ, καθώς και για τη συνολική της παρουσία ως ενεργού μέλους της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι με χορηγία της εταιρείας προχωρά η έκδοση, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, του βιβλίου της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς. Η Στούπα θυμάται… Αυθεντικές Μαρτυρίες».

“ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ”

H νέα συνάντηση του υβριδικού Café littéraire (λογοτεχνικό καφενείο) για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ., με θέμα ομιλίας: «Το ερώτημα που προκαλεί η πολιτική εξέλιξη του Νίκου Καζαντζάκη». Ομιλητής θα είναι ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, Ομ. Καθ. Φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Συντονισμός: Γεώργιος Μαγκλής, μέλος του Παραρτήματος Βελγίου της ΔΕΦΝΚ.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του καναλιού ΔΕΦΝΚ ΕΛΛΑΔΑ στο YouTube.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις