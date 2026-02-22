«Πρόσωπο Nartura 2026» η Μαριέλλα Τόμας

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Σωματείου για την Τέχνη και τη Φύση «Nartura» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στη Στούπα Δυτικής Μάνης, απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος «Πρόσωπο Nartura 2026» στην Μαριέλλα Τόμας (Marielle Thomas).

Η διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της διαρκούς και ουσιαστικής στήριξής της στο έργο του Σωματείου, μέσω της έμπρακτης συμβολής και των χορηγιών της ως Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Uhu-Bison ΕΠΕ, καθώς και για τη συνολική της παρουσία ως ενεργού μέλους της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι με χορηγία της εταιρείας προχωρά η έκδοση, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, του βιβλίου της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς. Η Στούπα θυμάται… Αυθεντικές Μαρτυρίες».

“ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ”

H νέα συνάντηση του υβριδικού Café littéraire (λογοτεχνικό καφενείο) για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ., με θέμα ομιλίας: «Το ερώτημα που προκαλεί η πολιτική εξέλιξη του Νίκου Καζαντζάκη». Ομιλητής θα είναι ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, Ομ. Καθ. Φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Συντονισμός: Γεώργιος Μαγκλής, μέλος του Παραρτήματος Βελγίου της ΔΕΦΝΚ.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του καναλιού ΔΕΦΝΚ ΕΛΛΑΔΑ στο YouTube.